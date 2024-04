Visite des cinq jardins du Domaine de la Tour Parc et jardins du domaine de la Tour Nébian, dimanche 2 juin 2024.

Visite des cinq jardins du Domaine de la Tour Nous proposons une visite guidée toutes les heures dans un parc composé de cinq jardins : parc belvédère, parc romantique, jardin potager, jardin exotique, jardin d’agrumiers, chacun comprenant une t… Dimanche 2 juin, 10h00, 14h00 Parc et jardins du domaine de la Tour Le dimanche 2 juin 2024 : visite guidée gratuite à 10h et 11h puis chaque heure de 14h à 18h. Accueil à l’entrée du Domaine. Pas de réservation ou d’inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Nous proposons une visite guidée toutes les heures dans un parc composé de cinq jardins : parc belvédère, parc romantique, jardin potager, jardin exotique, jardin d’agrumiers, chacun comprenant une très grande variété de plantes, arbres, arbustes et fleurs. Au cours de cette visite, les cinq sens seront particulièrement sollicités et notamment l’odorat.

Parc et jardins du domaine de la Tour Domaine de la Tour, Nébian, Hérault, Occitanie Nébian 34800 Hérault Occitanie 04 67 96 99 03 http://www.domainedelatour34.fr Propriété privée viticole de 2 ha caractéristique des grandes fortunes méridionales du XIXe siècle, le domaine de la Tour est situé sur un promontoire ouvrant sur le vaste paysage de la vallée de l’Hérault aux oliveraies et vignobles réputés. Le parc présente une disposition de type belvédère, soutenu par un imposant et riche mur d’enceinte, ce qui le met en résonance avec le plan florentin du château, dans une référence évidente à la Toscane. Des zelkovas centenaires cachent la façade de la demeure et témoignent d’un réel souci de mise en scène dès sa création en 1890. Allée de platanes, terrasse dominant des jardins potagers et une carrière à chevaux. Sophoras pleureurs du Japon, cèdres de l’Atlas, chênes verts, cyprès de Provence et palmiers, pins d’Alep et autres résineux tamisent la lumière éclatante en été. Le parc à l’anglaise est complété en contrebas par un potager, un jardin exotique et un jardin méditerranéen. Chais abritant des collections d’outils anciens liés à la culture de la vigne et de l’olivier. Verger, agrumeraie contenant vingt-six espèces différentes. Vestiges archéologiques. Galerie d’art. A 75 sortie 57 direction Clermont-l’Hérault, puis D 609, entre Nébian et Paulahn. Parking à l’entrée du domaine.

©Olivier Pauwels