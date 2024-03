Visite découverte « premiers pas en économie » Cité de l’Economie – Citéco Paris, jeudi 28 mars 2024.

Visite découverte « premiers pas en économie » Découverte guidée du parcours ludique de la Cité de l’Economie pour tout comprendre sur l’économie dans notre quotidien : l’argent de poche, les marchés, les trésors, le troc, la croissance… Jeudi 28 mars, 10h00 Cité de l’Economie – Citéco Gratuit, réservation obligatoire via le formulaire d’inscription

Début : 2024-03-28T10:00:00+01:00 – 2024-03-28T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-28T10:00:00+01:00 – 2024-03-28T12:00:00+01:00

La Cité de l’Économie est un musée innovant et ludique qui permet de découvrir les principaux concepts et mécanismes économiques. La visite s’appuie sur des supports variés : des activités interactives, des extraits de films, des animations vidéo, des photos, des objets sous vitrines, des dispositifs spectaculaires, des installations artistiques, des jeux individuels ou collectifs. Autant de dispositifs qui rendent l’économie accessible à tous.

Cité de l'Economie – Citéco 1 place du Général Catroux 75017 Paris Paris 75017 Quartier de la Plaine-de-Monceau Île-de-France Premier musée d'Europe consacré à l'économie, Citéco offre une expérience de visite inédite.

Dotée d’une exposition permanente interactive et ludique, ainsi que d’une programmation culturelle variée (exposition temporaires, conférences, spectacles…), la Cité de l’Économie convie petits et grands, novices et experts, à (re)découvrir l’économie et à en devenir acteurs à part entière.

La Cité de l’Économie est installée dans monument historique hors du commun : l’hôtel Gaillard. Ancien hôtel particulier puis succursale de la Banque de France, ce somptueux château de style néo-Renaissance sert aujourd’hui d’écrin aux collections du musée et en rend la visite inoubliable ! Métro ligne 2 (Villiers ; Monceau) / Métro ligne 3 (Villiers ; Malesherbes) / Bus ligne 30 / Bus ligne 20

