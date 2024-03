Visite découverte Parc et jardins du château de la Chezotte Ahun, vendredi 31 mai 2024.

Visite découverte Visite libre du parc et des jardins du domaine de la Chezotte avec un descriptif de l’histoire des lieux, un descriptif du parc et des jardins et un plan du parc et des jardins. 31 mai – 2 juin Parc et jardins du château de la Chezotte Entrée : 3€, 2€ pour les 12-18 ans et pour les groupes de +8 adultes, gratuit pour les -12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

À destination du jeune public, sont proposés un jeu sur l’identification des arbres du parc et un jeu sur l’architecture du château.

Accueil possible des scolaires le vendredi.

Parc et jardins du château de la Chezotte La Chezotte Ahun 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine 06 40 81 20 99 http://www.chateaudelachezotte.fr Les jardins du château de la Chezotte sont historiquement liés à la haute et massive silhouette d’une maison forte du XVe siècle.

Implanté à l’est, au XIXe siècle, le grand parc paysager aux hautes frondaisons est parcouru d’un réseau de promenades romantiques. Il est traversé par le cours serpentin du Félinas, ponctué de ponceaux et de petites cascades.

À l’ouest et au-devant du château, un parterre contemporain de touffes fleuries, sillonné d’une allée en croix de Saint-André, intègre le dessin savant d’un quadrilobe végétal. Le tracé de ce jardin axialisé désigne la Grotte de Lourdes, fabrique protectrice et sacralisée.

Au nord et en surplomb de la douve ceinturant entièrement le donjon, l’histoire récente s’enrichit du damier fleuri du « Pré haut » et de l’enclos de la « Casita », architecture miniature d’inspiration colombienne.

Enfin, au sud et au-delà de la digue, des tableaux pittoresques paysagent les abords de l’ancien étang.

Ainsi liés à un environnement pastoral étonnamment préservé et incitant à la promenade, ces jardins d’histoire sont les éléments de valorisation de la place forte médiévale, et constituent désormais l’écrin de verdure et la parure romantique du domaine de la Chezotte.

© Domaine de la Chezotte