Visite, découverte, et animation des Jardins Solidaires Jardins Solidaires et Pluriels Niort, vendredi 31 mai 2024.

Visite, découverte, et animation des Jardins Solidaires Pour les scolaires, atelier sur le thème 2024, encadré par l'animatrice Jardin aidée par des bénévoles et jardiniers réguliers adhérents de l'association. Vendredi 31 mai, 09h00, 10h15, 14h00, 15h15 Jardins Solidaires et Pluriels Animation gratuite sur inscription. 4 créneaux horaires possibles. Temps d'activité : environ 1heure.

Pour les scolaires, atelier sur le thème 2024, encadré par l’animatrice Jardin aidée par des bénévoles et jardiniers réguliers adhérents de l’association.

Jardins Solidaires et Pluriels 39 quai de Belle Île, 79000 Niort, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine C'est un jardin au naturel, qui vit au rythme des usagers individuels et des différents groupes à but thérapeutique. On y vient faire du jardinage, rencontrer des gens et faire du compost ! La visite permet d'observer un jardin et d'apprendre à le cultiver en fonction des saisons.

Superficie : 7 000 m2 Possibilité de se garer le long de la Sèvre

©Association Vent d’Ouest