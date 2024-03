Visite découverte d’un jardin d’artiste Jardin de la Sylvacane Rognes, vendredi 31 mai 2024.

Visite découverte d’un jardin d’artiste Rendez-vous aux jardins 2024 31 mai – 2 juin Jardin de la Sylvacane Entrée 7 euros. Gratuit moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:30:00+02:00 – 2024-05-31T13:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Visite du jardin d’une artiste peintre

Exposition-vente de ses peintures et dessins

Jardin de la Sylvacane 1757 route de saint Estève Janson 13840 rognes Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 99 85 34 69 Jardin de création récente sur 5000 m2 mêlant plantes botaniques et endémiques. On y retrouve les codes du jardin provençal (fontaines, restanques, garrigue et oliviers) revisité par une artiste-jardinière.

Exposition de peinture. Parking

©Hélène Maïdanatz