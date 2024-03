Visite découverte d’un jardin botanique de bambous Les bambous de Planbuisson Le Buisson-de-Cadouin, vendredi 31 mai 2024.

Visite découverte d’un jardin botanique de bambous Rendez-vous aux jardins 2024 31 mai – 2 juin Les bambous de Planbuisson Tarif réduit pour tous 6€ ; gratuit pour les moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Les bambous de Planbuisson 18 rue Montaigne, 24480, Le Buisson-de-Cadouin, Dordogne Le Buisson-de-Cadouin 24480 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 57 68 02 http://www.bambous-planbuisson.com Un Rêve de Bambous en Périgord : spectaculaire collection de bambous (240 variétés) et autres graminées du monde entier présentés dans un jardin de 2 ha à l’ambiance tropicale. Promenade féerique au cœur d’une végétation luxuriante où règnent la poésie et l’harmonie. Dépaysement garanti et sentiment de bien être ineffable au sein d’une nature choyée (ni pesticide ni herbicide) qui s’épanouit et se fait artiste. Venez ressentir la magie des bambous, la beauté de leurs cannes colorées et la légèreté de leurs feuillages mariée à la grâce infinie des autres graminées. La grande diversité botanique (bambous, graminées, arbres rares, arbustes à fleurs, vivaces) vous invite ainsi à un voyage atypique des montagnes chiliennes aux hautes altitudes du Tibet.

©association des amis du jardin de planbuisson