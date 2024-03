Visite découverte du village d’Hindisheim Hindisheim, samedi 10 août 2024.

Visite découverte du village d’Hindisheim Hindisheim Bas-Rhin

Au terme de cette balade, l’histoire de nos ancêtres, du village et de la maison à colombage n’aura plus de secret pour vous.

Découvrez un village riche en patrimoine avec plus de 150 maisons à colombages, une soixantaine sont datées par une inscription sur le poteau cornier allant de 1596 pour la plus ancienne à 1885 pour la plus récente, on peut ainsi voir l’évolution de la maison alsacienne.

La chapelle du 14ème siècle est dédiée à la Vierge Marie et aux 14 Saints auxiliaires, c’est la seule chapelle avec un clocher à colombage en Alsace.

Sur la colonne de l’an 2000, on découvre les divers noms du village depuis le VIIIe siècle jusqu’à nos jours. À l’entrée du village, un panneau affiche fièrement les deux fleurs du concours Villes et Villages Fleuries.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-10 14:30:00

fin : 2024-08-10

Hindisheim 67150 Bas-Rhin Grand Est erstein@grandried.alsace

