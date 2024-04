Visite découverte du parc du château, blotti au milieu des prairies et des bois Jardins de la Sayette Vasles, dimanche 2 juin 2024.

Visite découverte du parc du château, blotti au milieu des prairies et des bois Visite commentée par le propriétaire à la découverte du parc du château, blotti au milieu des prairies et des bois. Dimanche 2 juin, 14h00 Jardins de la Sayette Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Visite commentée par le propriétaire à la découverte du parc du château, blotti au milieu des prairies et des bois.

Jardins de la Sayette 2 Lieu-dit La Sayette, 79340 Vasles, Deux-Sèvres, Nouvelle-Aquitaine Vasles 79340 La Garnaudière Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Créé à la Renaissance autour d’une maison forte du XVe siècle, le parc offre quatre clos distincts. Le visiteur découvrira une cour-jardin et son boulingrin ombragé par des arbres remarquables, un jardin classique, un jardin de promenade et de découverte composé d’une charmille de 13 000 m² et un jardin potager-verger aux nombreux rosiers avec un grand pédiluve recueillant l’eau des toits du château. Deux cadrans solaires, créés au XVIIe siècle pour le domaine, sont également présentés.

Superficie : 3 ha

©propriétaire