Visite découverte du jardin et des caves du Château de Saurs Parc et jardin du château de Saurs Lisle-sur-Tarn, vendredi 31 mai 2024.

Visite découverte du jardin et des caves du Château de Saurs Promenade libre et gratuite dans le parc et le jardin du château de Saurs. Visite des caves et dégustation des vins de la propriété. 31 mai – 2 juin Parc et jardin du château de Saurs Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T09:30:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T09:30:00+02:00 – 2024-06-02T17:30:00+02:00

Parc et jardin du château de Saurs Château, Lisle-sur-Tarn, Tarn, Occitanie Lisle-sur-Tarn 81310 Tarn Occitanie 05 63 57 09 79 http://www.chateau-de-saurs.com Sur un site privé de 2 hectares : parc paysager et jardin à la française. Allée de pins parasols bicentenaires, roseraie, buis, bassins, potager, vignes autour du château d’inspiration palladienne construit en 1848.

Ouvert en juillet-août sur demande pour les groupes, visites guidées les jeudis à 10 h 30 A 68, sortie 9 Gaillac et Montauban, au rond-point Sainte-Cécile-d’Avès, prendre chemin Toulze (D 18) sur 2 km. Parking à proximité.

©SCEA Château de Saurs