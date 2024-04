Visite découverte du jardin du Clozet Jardin du Clozet Floirac, samedi 1 juin 2024.

Visite découverte du jardin du Clozet Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Jardin du Clozet Place limitée à 12 personnes. Lieu de rendez-vous transmis lors de l’inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T12:00:00+02:00

Visites commentées, à partir de 12 ans.

En amont de cette visite, vous sera proposée une exposition sur des livres anciens dont la thématique est le jardin.

Jardin du Clozet 16 chemin des plateaux 33270 Floirac Floirac 33270 Dravemont Gironde Nouvelle-Aquitaine Installé sur les coteaux de Floirac, ce jardin créé il y a un demi-siècle est l'œuvre de trois générations de jardiniers. Mêlant des airs d'Italie et d'Orient, il est ponctué de cyprès s'élançant vers le ciel et venant rythmer sa composition. Aujourd'hui, la déambulation dans ce jardin clos où les roses et de nombreuses essences accompagnent harmonieusement la vigne, permet de découvrir des sculptures de François Didier. Bassins de nénuphars et buis taillés en boule agrémentent l'ensemble.

© Philippe Prévot