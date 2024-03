Visite découverte du Jardin des Partages Jardin des partages Niort, vendredi 31 mai 2024.

Venez découvrir et visiter le Jardin des Partages. Le Jardin est situé au milieu de la Place Raoul Auzanneau. Vous pourrez visiter un lieu où les habitants font pousser des légumes, des fruits, des fleurs mais aussi de la bonne humeur. L’animatrice Jardin de l’association Vent d’Ouest pourra vous accueillir en compagnie des habitants jardiniers pour vous faire partager les différentes activités du jardin.

Jardin des partages Place Raoul-Auzanneau, 79000 Niort Niort 79000 Le Clou-Bouchet Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 07 88 51 84 48 http://ventdouest.webnode.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0788518448 »}, {« type »: « email », « value »: « ventdouestceline@gmail.com »}] Le Jardin des Partages existe maintenant depuis 11 années. C’est un lieu ouvert où chacun peut venir quand il le souhaite. Le centre social du Clou-Bouchet et l’Association Vent d’Ouest animent ce jardin plusieurs demi-journées par semaine pour accueillir les habitants afin de es sensibiliser au jardinage, à l’environnement mais aussi au compostage collectif en pied d’immeuble. Le Jardin est au centre de La Place Raoul Auzanneau à Niort, il est entouré de places de parking et donc forcément accessible.

©Association Vent d’Ouest