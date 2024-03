Visite découverte du jardin de Roses Jardin de roses Pontoise, samedi 1 juin 2024.

Visite découverte du jardin de Roses Un jardin perché sur la muraille 1 et 2 juin Jardin de roses

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Avec sa superbe vue panoramique sur le vieux Pontoise, il s’agit d’un jardin orné de rosiers et de campanules.

Jardin de roses 10 rue du Château 95300 Pontoise Pontoise 95300 Val-d’Oise Île-de-France Superbe vue panoramique sur le vieux Pontoise. Jardin orné de rosiers et de campanules RER C, gare de Pontoise (par la gare Saint Lazare et la gare du Nord) A 15

Ville de Pontoise