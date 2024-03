Visite découverte du Jardin de Lulu Le jardin de Lulu Labastide-d’Armagnac, vendredi 31 mai 2024.

Visite découverte du Jardin de Lulu L’éveil des 5 sens : 31 mai – 2 juin Le jardin de Lulu Gratuit. Réservation souhaitée pour les visites car le jardin est petit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T14:30:00+02:00 – 2024-05-31T16:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

L’éveil des 5 sens :

Au travers de la découverte du jardin, parcours sensoriel afin de mieux appréhender la diversité du vivant : voir, toucher, sentir, goûter, écouter.

Le jardin de Lulu Rue de la Chèvre, 40240 Labastide-d’Armagnac Labastide-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0646468145 »}, {« type »: « email », « value »: « contact.jardinlulu@orange.fr »}] Niché au cœur de l’ancienne zone des jardins héritée du Moyen Âge, ce jardin est à la fois le témoin de l’histoire du lieu et un espace de création dédié au végétal.

Initié en 2005 sur l’emplacement d’un ancien verger-potager, le jardin de Lulu est devenu aujourd’hui un jardin des mélanges où cohabitent légumes, fruitiers, aromatiques, arbustes, plantes vivaces et aussi plantes compagnes, sauvages et vagabondes.

©Denis Clavé