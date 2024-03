Visite découverte du Jardin de la Filature Jardin de la filature Bessé-sur-Braye, vendredi 31 mai 2024.

Visite découverte du Jardin de la Filature Visite libre en présence de la propriétaire jardinière 31 mai – 2 juin Jardin de la filature Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T20:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T20:00:00+02:00

Visite libre en présence de la propriétaire jardinière

Jardin de la filature 21, rue Émile Zola, Bessé-sur-Braye, Sarthe, Pays de la Loire Bessé-sur-Braye 72310 Sarthe Pays de la Loire Jardin attenant à une maison de maître construite vers 1820, comprenant un parc de un hectare et demi avec des arbres remarquables, des anciens verger et potager clos de mur. De Saint Calais, prendre la D303, direction Bessé sur Braye, tourner à droite au rond-point devant le « Super U » et continuer tout droit dans la rue Émile Zola jusqu’au 21. Possibilité de se garer en face (parking).

©AL Lesimple