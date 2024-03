Visite découverte du château de Vincennes CMN – Château de Vincennes Vincennes, lundi 22 avril 2024.

Visite découverte du château de Vincennes Une visite du château de Vincennes destinée aux relais du champ social Lundi 22 avril, 14h00 CMN – Château de Vincennes Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-22T14:00:00+02:00 – 2024-04-22T16:00:00+02:00

Fin : 2024-04-22T14:00:00+02:00 – 2024-04-22T16:00:00+02:00

Dans le cadre des 20 ans de la mission « Vivre ensemble », nous vous invitons à une visite du château de Vincennes permettant de découvrir le donjon, la Sainte-Chapelle et les espaces introductifs.

Réservée aux relais du champ social, elle vous donnera les clés de l’histoire du château, ainsi que les outils pédagogiques à votre disposition pour le faire découvrir à vos groupes.

CMN – Château de Vincennes Av. de Paris, 94300 Vincennes Vincennes 94300 Vignerons Val-de-Marne Île-de-France https://www.chateau-de-vincennes.fr/visiter/groupes-du-champ-social Riche et prestigieuse, l'histoire du château de Vincennes est intimement liée à celle du pouvoir royal français et s'étend sur huit siècles. Le donjon est aujourd'hui considéré comme l'un des plus hauts d'Europe.

architecture Moyen-Age