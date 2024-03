Visite découverte du château de Malleret et de ses jardins Jardins du château de Malleret Cadaujac, samedi 1 juin 2024.

Visite découverte du château de Malleret et de ses jardins Visite accompagnée des jardins et du château en bordure de Garonne effectuée par les propriétaires : jardins classiques, chambres de verdure à thèmes, potager, verger, labyrinthe, pivoineraie, rosera… 1 et 2 juin Jardins du château de Malleret Entrée : 10€, 5€ pour les 12-18 ans, gratuit -12 ans, 8€ à partir de +10 personnes. Les visites durent 2h environ.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T16:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T18:00:00+02:00 – 2024-06-02T20:00:00+02:00

Visite accompagnée des jardins et du château en bordure de Garonne effectuée par les propriétaires : jardins classiques, chambres de verdure à thèmes, potager, verger, labyrinthe, pivoineraie, roseraie agrémentée de paons bleus et blancs, »fabriques » et bassins. L’intérieur du château est entièrement meublé et habité par ses propriétaires.

Jardins du château de Malleret 1104 chemin de Malleret, Cadaujac, 33140, Gironde, Nouvelle-Aquitaine Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 07 37 30 09 [{« type »: « phone », « value »: « 0607373009 »}, {« type »: « email », « value »: « chateaumalleret1104@gmail.com »}] En bordure de Garonne, ces jardins à thèmes présentent des fabriques, des bassins, une basse-cour, une roseraie, un labyrinthe et un potager. Des paons agrémentent la visite.

Superficie : 3 ha. Les salons ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite

© pascalberge33