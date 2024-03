Visite découverte des jardins familiaux des IV Arbres pour les scolaires Jardin familiaux des IV Arbres Élancourt, vendredi 31 mai 2024.

Visite découverte des jardins familiaux des IV Arbres pour les scolaires Rendez-vous aux jardins 2024 Vendredi 31 mai, 09h00, 14h00 Jardin familiaux des IV Arbres Inscription obligatoire

Implantés depuis près de 50 ans à Elancourt dans la ville « nouvelle » de Saint-Quentin-en-Yvelines, ces jardins familiaux permettent à chacun d’éveiller tous ses sens. Ils sont un lieu de préservation de la petite faune et de la flore, un lieu de partage, de respect, de développement.

Jardin familiaux des IV Arbres Boulevard Bernard-Grégory 78990 Élancourt Élancourt 78990 Yvelines Île-de-France 09 53 51 05 20 [{« type »: « phone », « value »: « 09 53 51 05 20 »}] Poumon vert, lieu de biodiversité de la faune et de la flore, lieu de vie associée, lieu d’entraide, les jardins permettent une rencontre entre toutes et tous, un partage des savoirs, des expériences. L’entrée se fait à partir du parking de l’allée Guy Boniface. Les jardins ont une façade sur le boulevard Grégory mais vous n’y trouverez pas de porte.