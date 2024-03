Visite découverte des jardins du château de Larnagol Jardins du château de Larnagol Cajarc, samedi 1 juin 2024.

Visite découverte des jardins du château de Larnagol Découvrez ou redécouvrez les jardins du château, enchantés et embaumés en cette période par les roses, jasmins et lys. Votre ouie sera charmée par le doux bruissement du jet de la fontaine du belvédè… 1 et 2 juin Jardins du château de Larnagol 7€ adultes. Gratuit – de 12 ans. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T11:25:00+02:00

Fin : 2024-06-02T17:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:20:00+02:00

Découvrez ou redécouvrez les jardins du château, enchantés et embaumés en cette période par les roses, jasmins et lys. Votre ouie sera charmée par le doux bruissement du jet de la fontaine du belvédère et celui de la source qui coule par cascades successives dans les bassins du haut des jardins à l’italienne.

Vous pourrez en profiter pour admirer les derniers travaux de restauration du château, au dernier étage et dans l’orangerie, tout juste restauré.

Jardins du château de Larnagol Rue du château, 46160 Larnagol Cajarc 46160 Lot Occitanie 05 65 23 39 79 Au cœur du village historique, des jardins privés d’une superficie de 5 000 m² sont éclatés en plusieurs espaces selon les caractéristiques du territoire, la roche et l’eau : potager ornemental, belvédère aménagé en jardin à la française et cinq terrasses, amphithéâtre minéral dominant les terrasses taillées dans le relief escarpé du Causse dont les murs de la première ont été restaurés.

Ces « jardins peu communs suspendus à l’italienne », accessibles par un portail en fer forgé du XVIIIe siècle et de grands escaliers de pierre, sont clos et structurés par d’importantes maçonneries. Le système hydraulique est composé de quatre bassins alimentés par une source. La totalité des maçonneries, bassins, décors de ferronnerie et pierre sont restaurés depuis peu. Une très belle vue est admirable depuis le haut des jardins sur la vallée du Lot.

Ouvert d’avril à octobre. De Cajarc, D 662, rue du Château. Le parking est en haut à droite.

©L.Berton