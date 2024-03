Visite découverte de la Roseraie du Cade Roseraie du Cade Lacoste, vendredi 31 mai 2024.

Visite découverte de la Roseraie du Cade Partez à la découverte de différentes variétés et de rosiers lors d’une ballade olfactive, visuelle, émotionnelle, durant laquelle, la reine des fleurs va apaiser et ouvrir votre coeur… 31 mai – 2 juin Roseraie du Cade Tarif individuel « visite libre » 5€ remboursables pour tout achat de produits issus de la Roseraie. Tarif « visite guidée » 5 euros par personne. « Tarif groupe » : nous contacter. Gratuit pour les enfants de moins de 14 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Roseraie du Cade 378, Chemin des Rouvières 34800 Lacoste Lacoste 34800 Hérault Occitane 06 83 57 47 88 https://www.facebook.com/roseraieducade [{« type »: « phone », « value »: « 0683574788 »}, {« type »: « email », « value »: « roseraieducade@orange.fr »}] La Roseraie du Cade est située dans un écrin de verdure, dans le charmant village de Lacoste. Ouverte au public depuis 2021, elle présente une partie « jardin à visiter » avec une collection de plus de 500 rosiers anciens mais aussi des plantes et arbres peu communs. Dans une autre partie des rosiers de Damas et Gallique sont cultivés, ils sont destinés à la distillation des Eaux Florales de roses, de la confection de confitures ou de sirop de roses. Une buvette à l’ombre des grands chênes vous attend. Autoroute A75, sortie Clermont l’Hérault, puis direction Lacoste. Parking sur place.

©Roseraie du Cade