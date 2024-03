Visite découverte de la propriété Marro Propriété Marro Cagnes-sur-Mer, samedi 1 juin 2024.

Visite découverte de la propriété Marro Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Propriété Marro entrée 4 €, gratuit pour les moins de 18 ans, 20 personnes maximum, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T11:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T15:00:00+02:00 – 2024-06-02T16:30:00+02:00

Après un court diaporama sur le jardin, nous cheminerons à travers la propriété afin de découvrir ses secrets

Exceptionellement dimanche après midi au cours de la visite vous assisterez à un duo « poèmusicales » avec Christian Gorelli et le contrebassiste Sheng Yang.

Propriété Marro 03 avenue Germaine 06800 Cagnes sur Mer Cagnes-sur-Mer 06800 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 09 64 44 95 95 »}, {« type »: « email », « value »: « proprietemarro@gmail.com »}] Visite jardin Propriété Marro, ancienne propriété maraîchère Gare SNCF, autoroute A8, arrêt bus, piste cyclable, parking / Ce jardin se visite du 1er avril aux Rendez-vous aux jardins et du 1er septembre au 30 septembre à 10 heures les mardis, jeudis et samedis. Entrée 4€, gratuit pour les moins de 18 ans. Parcours facile, accessible aux personnes à mobilité réduite Durée : environ une heure et demie.

