Visite découverte de la faune et de la flore du monde Parc Phoenix Nice, samedi 1 juin 2024.

Visite découverte de la faune et de la flore du monde Ecrin de verdure de 7ha en plein coeur de Nice, le parc Phoenix abrite 2 500 espèces de plantes au sein d'un décor paysager de type méditerranéen. Sa serre de forme pyramidale, appelée « le diamant vert », est l'une des plus grandes d'Europe et reconstitue 6 climats tropicaux différents. 1 et 2 juin Parc Phoenix Entré payante : Plein tarif : 5,20€, Tarif réduit : 3 € sur présentation de la carte Pass Musées de Nice, de la carte étudiant et pour les jeunes de 12 à 18 ans, Gratuité pour les moins de 12 ans (dans la limite de 3 enfants maximum par adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T09:30:00+02:00 – 2024-06-01T19:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T09:30:00+02:00 – 2024-06-02T19:30:00+02:00

Ecrin de verdure de 7ha en plein coeur de Nice, le parc Phoenix abrite 2 500 espèces de plantes au sein d’un décor paysager de type méditerranéen. Sa serre de forme pyramidale, appelée « le diamant vert », est l’une des plus grandes d’Europe et reconstitue 6 climats tropicaux différents.

Parc Phoenix 405, promenade des Anglais 06000 Nice Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 92 29 77 00 http://www.Parc-Phoenix.org

Visite libre tous les jours du 1er avril au 31 oct. (9h30-19h30), du 1er nov. au 31 mars (9h30-18h). Parking.

