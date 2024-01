Visite découverte au jardin Le Jardin de l’Atelier d’Hélène La Neuville-aux-Bois, vendredi 31 mai 2024.

Visite découverte au jardin Hélène et Thierry vous accompagnent dans leur jardin pour vous aider à découvrir avec tous vos sens, couleurs, odeurs, chants d’oiseaux, goûts et touchers de plantes d’ornement ou potagères. 31 mai 2 juin Le Jardin de l’Atelier d’Hélène

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:30:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Le Jardin de l’Atelier d’Hélène 14 grande rue 51330 La Neuville aux Bois La Neuville-aux-Bois 51330 Marne Grand Est 0645756423 https://www.facebook.com/Jardindelatelier Le jardin est attenant à une ancienne fermette au cœur du village typiquement argonnais. Il offre une belle variété de vivaces, arbustes et arbres, et est ponctué de 3 bassins abritant grenouilles et poissons d’ornement. Stationnement facile devant la propriété

©Hélène Jadot