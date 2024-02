Visite de territoire Caudebec vu du Calidu MuséoSeine Rives-en-Seine, mercredi 17 avril 2024.

Visite de territoire Caudebec vu du Calidu MuséoSeine Rives-en-Seine Seine-Maritime

Par Aurélie Lasnier, chargée de mission Paysage pour le Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande et Jean-Christophe Goulier, architecte paysagiste du CAUE 76.

Après avoir gravi le coteau à côté du musée, nous découvrons le centre-ville de Caudebec-en-Caux depuis le Calidu. Entre Histoire et paysages, nous évoquons la diversité architecturale de la ville et son lien intime au fleuve. Aurélie Lasnier et Jean-Christophe Goulier, paysagistes, nous apportent des

clés de lecture d’un des points de vue de l’Observatoire Photographique des Paysages de la Vallée de la Seine normande.

Trajet à pied depuis MuséoSeine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 15:00:00

fin : 2024-04-17 18:00:00

MuséoSeine Avenue Winston Churchill

Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie musees@cauxseine.fr

L’événement Visite de territoire Caudebec vu du Calidu Rives-en-Seine a été mis à jour le 2024-02-14 par Office de Tourisme Pays de Caux Vallée de Seine