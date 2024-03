Visite de quartiers de Biarritz LE FIEF DE MIGRON ET LA CITÉ DES FLEURS Musée Historique Biarritz, samedi 13 avril 2024.

Visite de quartiers de Biarritz LE FIEF DE MIGRON ET LA CITÉ DES FLEURS Musée Historique Biarritz Pyrénées-Atlantiques

LE FIEF DE MIGRON ET LA CITÉ DES FLEURS

C’est un quartier qu’on ne visite pas, loin des plages, des monuments ou des beaux points de vue… Pourtant, St Martin, Reptou et Migron, figurent parmi les plus anciens sites habités de la commune.

Migron était un beau fief relevant des seigneurs de Belay au XVIe siècle.

Un domaine de chasse et de culture, dont l’histoire du morcellement progressif raconte surtout celle du Biarritz des classes moyennes et populaires depuis les années 1930.

Par l’historien Jean-Loup Ménochet 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:00:00

fin : 2024-04-13 12:00:00

Musée Historique Lieu de rdv donné à l’inscription

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Visite de quartiers de Biarritz LE FIEF DE MIGRON ET LA CITÉ DES FLEURS Biarritz a été mis à jour le 2024-03-21 par OT Biarritz