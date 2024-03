Visite de l’exposition « Une banlieue sportive » avec les commissaires Maison de banlieue et de l’architecture Athis-Mons, samedi 18 mai 2024.

A l’occasion de la Nuit européenne des musées, bénéficiez d’une visite commentée de l’exposition 2024 « Une banlieue sportive. Histoires sociales et politiques du sport et de son architecture » réalisée par la Maison de banlieue et de l’architecture, en présence des commissaires de l’exposition. Ce temps de rencontre sera suivi d’un buffet.

Maison de banlieue et de l’architecture 41 rue Geneviève Anthonioz-de Gaulle 91200 Athis-Mons Athis-Mons 91200 Essonne Île-de-France http://www.maisondebanlieue.fr La Maison de Banlieue et de l’Architecture est un centre d’interprétation de l’environnement urbain, du patrimoine en banlieue et de l’architecture situé à Athis-Mons dans l’Essonne, proposant des expositions, publications, visites, conférences, randonnées urbaines, etc. En transport en commun : RER C arrêt Athis-Mons, direction Juvisy (JILL) ou Versailles Chantier (CIME) puis 10 min à pied de la gare. En voiture : N7

© Archives communales de Villejuif. Photographie Roger Lambert. 2Fi1167