Visite de l’église de Notre-Dame de la Gorge Les Contamines-Montjoie Les Contamines-Montjoie Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Les Contamines-Montjoie

Visite de l’église de Notre-Dame de la Gorge Les Contamines-Montjoie, 24 décembre 2022, Les Contamines-Montjoie. Visite de l’église de Notre-Dame de la Gorge Notre-Dame de la Gorge Eglise de Notre-Dame de la Gorge Les Contamines-Montjoie

2022-12-24 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-22 15:00:00 15:00:00 Notre-Dame de la Gorge Eglise de Notre-Dame de la Gorge

Les Contamines-Montjoie Haute-Savoie Les Contamines-Montjoie EUR 2 2 Découvrez les secrets de la somptueuse église baroque de Notre-Dame de la Gorge en compagnie de Cécile Demargne, guide du patrimoine du Pays du Mont-Blanc. contact@alafermeduchampelet.com +33 6 76 61 86 83 http://alafermeduchampelet.com/ Notre-Dame de la Gorge Eglise de Notre-Dame de la Gorge Les Contamines-Montjoie

dernière mise à jour : 2021-12-24 par Office de Tourisme des Contamines-Montjoie

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Les Contamines-Montjoie Autres Lieu Les Contamines-Montjoie Adresse Notre-Dame de la Gorge Eglise de Notre-Dame de la Gorge Ville Les Contamines-Montjoie lieuville Notre-Dame de la Gorge Eglise de Notre-Dame de la Gorge Les Contamines-Montjoie Departement Haute-Savoie

Les Contamines-Montjoie Les Contamines-Montjoie Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-contamines-montjoie/

Visite de l’église de Notre-Dame de la Gorge Les Contamines-Montjoie 2022-12-24 was last modified: by Visite de l’église de Notre-Dame de la Gorge Les Contamines-Montjoie Les Contamines-Montjoie 24 décembre 2022 Haute-Savoie Les Contamines-Montjoie

Les Contamines-Montjoie Haute-Savoie