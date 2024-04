Visite de l’atelier de la savonnerie Route Mandarine Route Mandarine Lanildut, mardi 2 juillet 2024.

Nous vous invitons dans notre atelier cosmétique sur le port de Lanildut (29).

En petit groupe d’une douzaine de personnes au maximum, vous découvrirez l’histoire de notre atelier, l’art de la saponification à froid, et tous les beaux projets que nous avons en tête. Nous aurons le plaisir de fabriquer un savon devant vous, et de vous présenter notre métier, les techniques de production que nous utilisons et nos ingrédients favoris.

Sur inscription. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-02 11:00:00

fin : 2024-07-02 12:00:00

Route Mandarine 11, route du Crapaud

Lanildut 29840 Finistère Bretagne contact@route-mandarine.com

