Visite de l’atelier de céramique Terre d’Aunis Atelier Terre d’Aunis Aigrefeuille-d’Aunis, samedi 26 octobre 2024.

Découvrez le métier de céramiste. Rentrez dans l’univers du grès et de la porcelaine et découvrez l’origine de pièces uniques fonctionnelles et décoratives.

Durée de la visite 30 minutes de présentation

Groupe limité, sur réservation.

Début : 2024-10-26 14:30:00

fin : 2024-10-26

Atelier Terre d’Aunis 13 rue de la Rivière

Aigrefeuille-d’Aunis 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@aunis-maraispoitevin.com

