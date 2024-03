Visite de l’ARA en effervescence L’ ARA Autour des Rythmes Actuels Roubaix, jeudi 18 avril 2024.

Visite de l’ARA en effervescence Patrimoine en musique ! 18 avril et 8 juin L’ ARA Autour des Rythmes Actuels 8€/6,50€/ gratuit – de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-18T18:00:00+02:00 – 2024-04-18T20:00:00+02:00

Fin : 2024-06-08T14:30:00+02:00 – 2024-06-08T16:00:00+02:00

Cette visite guidée vous emmènera au coeur de l’ancien hôtel particulier Lepoutre, aujourd’hui siège de l’association Autour des rythmes actuels. Accompagnés d’un guide et d’un membre de l’association, vous découvrirez quels sont devenus les usages du bâtiment aujourd’hui. En arpentant les espaces en plein effervescence, vous tomberez, au hasard de la visite, sur des répétitions d’instruments en groupes. De quoi créer des vocations !

L’ ARA Autour des Rythmes Actuels 301 Avenue des Nations Unies Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 03 20 28 06 50 http://www.ara-asso.fr/ https://www.facebook.com/AutourDesRythmesActuels/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-de-lara-en-effervescence »}] L’ARA est une association qui a pour but de favoriser et accompagner le développement des pratiques des musiques actuelles en rassemblant des musicien·ne·s, des musicophiles … Métro ligne 2 arrêt Eurotéléport / Tramway Roubaix Eurotéléport

Roubaix Tourisme