Visite de l’abbaye et de ses plantes médicinales sauvages et atelier d’impression végétale sur tissus Abbaye d’Ambronay Annecy, samedi 1 juin 2024.

Visite de l'abbaye et de ses plantes médicinales sauvages et atelier d'impression végétale sur tissus

Début : 2024-06-01T14:30:00+02:00 – 2024-06-01T16:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:30:00+02:00 – 2024-06-02T16:30:00+02:00

Le parcours de visite commence par la découverte de l’abbatiale et de son cloitre, joyaux du gothique flamboyant puis vous prendrez la clé des champs…des jardins et partirez à la quête des plantes médicinales sauvages.

En effet, les moines avaient le devoir de soigner la population voisine et aujourd’hui au travers un sentier botanique des plantes médicinales sauvages nous cherchons à transmettre les richesses souvent méconnues qui nous entourent !

Cette visite se termine par un atelier convivial autour de l’impression végétale soit selon la technique du Tataki Zomé soit selon la technique du Cyanotype qui n’est possible que si il y a un franc soleil le jour de l’atelier !

Abbaye d'Ambronay Place de l'Abbaye 01500 Ambronay

©Bertrand PICHENE