Visite de la salle de presse US de 1944 Isigny-sur-Mer, samedi 1 juin 2024.

Durant l’été 1944, le Château de Vouilly accueillait des soldats pas comme les autres. Des soldats sans armes. Il s’agissait des correspondants de guerre et photographes de presse américains envoyés en France. Leur mission était de raconter la guerre aux familles des soldats partis se battre. Parmi ces femmes et ces hommes, des noms illustres, Capa, Hemingway, Pyle, Lee Miller… La famille Hamel vous propose une visite de la salle de presse accompagnée d’une visite du pigeonnier, de l’orangerie et ses pavillons. Nous vous proposons aussi de visiter notre exposition « Lettre de Guerre au Château de Vouilly »

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 14:00:00

fin : 2024-06-09 20:00:00

chateau de vouilly

Isigny-sur-Mer 14230 Calvados Normandie amisduchateaudevouilly@gmail.com

