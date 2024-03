Visite de la ferme Parlariou canard et boeuf Ferme Parlariou Gamarde-les-Bains, mardi 8 octobre 2024.

Au sein de leur ferme typiquement chalossaise, Corinne et Xavier vous font découvrir leurs animaux. Eleveurs de canards gras, ils vous expliquent le gavage, les étapes pour obtenir un beau foie gras et l’importance de l’élevage en plein air. Aussi éleveurs de boeufs et de veaux nourris sous la mère, ils reviendront sur les particularités de ces bovins et sur cette viande persillée aux saveurs inégalées. Un moment de dégustation vous sera offert à l’issue de la visite. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-08 15:00:00

fin : 2024-10-08 16:30:00

Ferme Parlariou 491 route du Mouréou

Gamarde-les-Bains 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@chalosse.fr

L’événement Visite de la ferme Parlariou canard et boeuf Gamarde-les-Bains a été mis à jour le 2024-02-29 par OT Terres de Chalosse