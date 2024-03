Visite de la Coopérative linière du Nord de Caen Site de Saint Manvieu Norrey Saint-Manvieu-Norrey, vendredi 24 mai 2024.

Visite de la Coopérative linière du Nord de Caen Site de Saint Manvieu Norrey Saint-Manvieu-Norrey Calvados

Dans le cadre de Lin’croyable semaine, la coopérative linière du nord de Caen ouvre ses portes pour une visite de l’usine de Saint Manvieu Norrey lors de laquelle votre guide vous expliquera les différents procédés de traitement de la matière ainsi que la mise en valeur des produits obtenus.

A cette occasion, vous découvrirez le teillage du lin, c’est-à-dire la transformation par actions mécaniques de la matière brute (paille de lin) en filasse de lin pour les filatures, l’extraction des différentes parties qui composent une tige de lin, les anas (bois), la graine, les fibres longues (le produit le plus noble) et les fibres courtes.

La culture du chanvre, en plein essor dans la région et également teiller dans cette usine, sera également abordée durant la visite.

Lin’croyable semaine, c’est un programme de visites autour de la filière lin. Fermes, usines, manufactures, coopératives vous ouvrent leurs portes. Découvrez l’ensemble des manifestations sur le site internet de l’événement et réservez en ligne !

Réservation obligatoire sur notre site internet ou aux comptoirs de l’Office de Tourisme de Caen la Mer. Aucune place ne pourra être achetée sur place le jour de la visite.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 14:30:00

fin : 2024-05-24 15:45:00

Chemin de la Bijude

Saint-Manvieu-Norrey 14740 Calvados Normandie info@caenlamer-tourisme.fr

