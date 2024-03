Visite de la collection de lauriers roses Ferrières Martigues, jeudi 16 mai 2024.

Visite de la collection de lauriers roses Ferrières Martigues Bouches-du-Rhône

Une visite des serres accompagnées d’ateliers pour découvrir diverses pratiques de jardinage taille, plantation de jardinière et de massif de fleurs, bouturage, semis, gazon…

Les serres municipales conservent une grande variété d’espèces de plantes, d’arbustes et d’arbres dont une collection exceptionnelle de lauriers roses, participant ainsi à la protection de la flore méditerranéenne et à l’embellissement de la Ville et de ses 60 000 m2 de parcs et de jardins. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-16

fin : 2024-05-16

Ferrières Avenue du grand parc

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Visite de la collection de lauriers roses Martigues a été mis à jour le 2024-03-19 par Office de Tourisme de Martigues