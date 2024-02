Visite de la cathédrale monolhited’Aubeterre et de la chapelle monolithe de Gurat Saint-Estèphe, vendredi 28 juin 2024.

La cathédrale, impressionnante par sa dimension et sa profondeur, taillée dans un seul bloc, la chapelle suspendue à une corniche au pied du village. Ces deux édifices religieux datant des XIIe et XIIIe siècles surprennent par leur construction et leur histoire. Nous déjeunerons à Salles-Lavalette au restaurant l’Envie Gourmande . Réservation par paiement obligatoire. Covoiturage recommandé . Rendez-vous à Aubeterre à 10h00 devant la cathédrale. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-28

fin : 2024-06-28

Saint-Estèphe 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 24assopatrimoine@gmail.com

