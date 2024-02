Visite de la Carrière Roy la Noubleau Saint-Varent, vendredi 30 août 2024.

Visite de la Carrière Roy la Noubleau Saint-Varent Deux-Sèvres

Du belvédère à la carrière, deux points de vue complémentaires .

Un guide-conférencier d’Atemporelle et un professionnel de l’entreprise Carrières Roy vous font découvrir tout l’intérêt du site (paysage, géologie, historique) et vous présentent le fonctionnement de l’exploitation Roy, premier site d’extraction de granulats de roche massive en France.

Venez découvrir toutes les facettes de ce site. La visite, en car, vous emmène au belvédère du Pâtis pour un panorama imprenable sur la carrière et le paysage; et se poursuit sur le site pour découvrir la zone en cours d’exploitation avec les fronts de taille, les installations industrielles, la voie ferrée, et comprendre les différentes étapes de la fabrication des granulats avant leur stockage et leur transport.

Une occasion unique d’aller à la rencontre de professionnels amoureux de leur métier !

Réservation obligatoire. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-30 10:00:00

fin : 2024-08-30 12:00:00

Rendez-vous place du 14 juillet

Saint-Varent 79330 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@lhommeetlapierre.com

L’événement Visite de la Carrière Roy la Noubleau Saint-Varent a été mis à jour le 2024-02-01 par Maison du Thouarsais