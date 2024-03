Visite contée Dans les pas de Berthe Loches, dimanche 25 août 2024.

Visite contée Dans les pas de Berthe Loches Indre-et-Loire

Les contes itinérants de la Cité royale de Loches autour de l’exposition « Le roi voyageur », offrent une expérience captivante, mêlant histoire, culture et imagination. Cette initiative unique permet aux visiteurs de découvrir autrement les trésors de ce site exceptionnel.

Les contes itinérants de la Cité royale de Loches, autour de l’exposition « Le roi voyageur », offrent une expérience captivante, mêlant histoire, culture et imagination. Cette initiative unique permet aux visiteurs de découvrir autrement les trésors de ce site exceptionnel et de vivre des moments inoubliables. Une balade émaillée de contes qui vous mènera du donjon au logis royal. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-25 10:30:00

fin : 2024-08-25 11:30:00

5 Place Charles VII

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire citeroyaleloches@departement-touraine.fr

L’événement Visite contée Dans les pas de Berthe Loches a été mis à jour le 2024-03-07 par Conseil Départemental 37