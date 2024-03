Visite commentée Saint-Martin-de-Boscherville, dimanche 21 avril 2024.

Visite commentée Saint-Martin-de-Boscherville Seine-Maritime

Accompagnés par les bénévoles de l’Association Touristique de l’Abbaye Romane, découvrez l’histoire de l’Abbaye et de ses Jardins

Chaque week-end et jour férié, de 14h30 à 16h en mars et novembre, de 15h à 16h30 d’avril à octobre

Tout public, sans réservation

Tarif Inclus dans le droit d’entrée

Jauge maximale 20

Début : 2024-04-21 15:00:00

fin : 2024-04-21 16:30:00

12 route de l’Abbaye

Saint-Martin-de-Boscherville 76840 Seine-Maritime Normandie abbayesaintgeorges@seinemaritime.fr

