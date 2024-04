Visite commentée nocturne de Cormeilles Cormeilles, mardi 9 juillet 2024.

Visite commentée nocturne de Cormeilles Cormeilles Eure

Découvrez Cormeilles autrement…

À la tombée de la nuit, au fil des ruelles pittoresques illuminées et du son de l’eau de la Calonne.

Notre guide vous emmènera à la découverte des secrets et mystères du charmant village de Cormeilles.

Une architecture typique du Pays d’Auge avec ses maisons à colombages du XVe et XVIe siècles et une église unique en France pour sa nef en pente.

En fin de visite, un verre de cidre ou de jus de pomme est offert.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-09 21:00:00

fin : 2024-07-09 23:30:00

Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge

Cormeilles 27260 Eure Normandie tourisme@lieuvinpaysdauge.fr

L’événement Visite commentée nocturne de Cormeilles Cormeilles a été mis à jour le 2024-03-29 par Office de Tourisme Lieuvin Pays d’Auge