Visite commentée du parc et de la chartreuse de Valrose Parc de la chartreuse de Valrose Latresne, samedi 1 juin 2024.

Visite commentée du parc et de la chartreuse de Valrose Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Parc de la chartreuse de Valrose 7€, Gratuit pour les enfants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T15:00:00+02:00 – 2024-06-01T16:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T15:00:00+02:00 – 2024-06-02T16:00:00+02:00

Samedi à 15h et dimanche à 11h et 15h visite guidée de 1h du parc et de la chartreuse.

Parc de la chartreuse de Valrose 41 chemin du Bord de l’Eau, 33360 Latresne Latresne 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 40 05 49 04 Les cinq hectares de parc, qui entourent la chartreuse de Valrose située au bord de la Garonne, offrent de belles perspectives. L’ensemble est agrémenté d’un étang, d’un bassin, d’un potager et d’un pigeonnier.

Superficie 5 ha. Accessible aux personnes à mobilité réduite

