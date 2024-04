Visite commentée du musée Paul Landowski Musée Paul Landowski Boulogne-Billancourt, samedi 18 mai 2024.

Visite commentée du musée Paul Landowski Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 21h00 Musée Paul Landowski Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T21:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:30:00+02:00

Fin : 2024-05-18T21:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:30:00+02:00

Grand Prix de Rome, Paul Landowski a sculpté de nombreux monuments : Le Christ rédempteur de Rio ou encore le mémorial Les Fantômes, inscrit depuis 2023 sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

Musée Paul Landowski 28 avenue André-Morizet 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 55 18 46 42 http://wwwboulognebillancourt.com Le musée présente l’oeuvre de cet artiste, mondialement connu, qui fut Grand Prix de Rome de sculpture en 1900 et auteur notamment du célèbre Christ rédempteur qui domine la baie de Rio de Janeiro. Des sculptures et des dessins sont représentatifs de son œuvre, à la fois intimiste et monumental. Métro 9/Marcel Sembat-Bus 126 et 175 (Hôtel de ville)

©Ville de Boulogne-Billancourt