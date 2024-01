Visite commentée du château d’Argenton Château d’Argenton Argentonnay, dimanche 21 avril 2024.

Visite commentée du château d’Argenton Château d’Argenton Argentonnay Deux-Sèvres

Les ruines de la forteresse médiévale surplombent toute la vallée et offrent un magnifique panorama. Profitez d’une visite accompagnée par un bénévole de l’association pour venir découvrir dans la chapelle St Georges, la peinture murale classée datant du XIème siècle et représentant le Christ en majesté la perle du château !

Rendez-vous devant la grille du parc.

Château d’Argenton 8 place Philippe de Commynes

Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine amischateau.argenton@laposte.net

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 15:00:00

fin : 2024-04-21 17:00:00



