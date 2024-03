Visite commentée des jardins, dont le jardin de thé Un jardin japonais, pour le thé Tréguier, samedi 1 juin 2024.

Petit jardin de caractère.

Un axe de symétrie organise, à partir de la maison et jusqu’au mur de scène dressé en fond de perspective, les éléments de la composition d’un premier petit jardin très formel en terrasses successives plantées de topiaires.

Tandis qu’un jardin plus secret, planté de vieux érables momiji s’installe côté Sud : le jardin de thé. Au creux d’un vallon boisé très encaissé serpente un sentier de montagne descendant jusqu’au petit pavillon dédié à la cérémonie du thé.

Un jardin japonais, pour le thé rue Saint-François, 22720,Tréguier Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne 06 15 78 10 39 https://www.obi-jardin.fr/events/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 15 78 10 39 »}, {« type »: « email », « value »: « obi-jardin@laposte.net »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.obi-jardin.fr/ »}] Petit jardin de ville au centre historique de Tréguier, composé d’espaces ordonnancés (cours et terrasses) et d’un petit vallon intime d’inspiration japonaise conduisant au pavillon de thé dédié aux cérémonies de thé traditionnelles (à l’occasion des RDV aux jardins, Journées européennes du patrimoine; toutes précisions sur le site internet). présence de parkings automobiles à proximité

©Denis-Marie LAHELLEC