Visite commentée de l’exposition Le patrimoine campanaire des Hautes-Pyrénées Salle de la Mairie (1er étage) Arreau, vendredi 12 avril 2024.

Visite commentée de l’exposition, par Thibaut de Rouvray, chargé de mission inventaire au département des Hautes-Pyrénées.

Cette exposition permet de découvrir le riche patrimoine campanaire, souvent méconnu et parfois menacé.

Les Hautes-Pyrénées, depuis des siècles, ont été le cadre d’activité de nombreux fondeurs de cloches. Ils étaient généralement itinérants et parfois originaires de régions assez éloignées telles que la Lorraine ou le Pays basque. Une famille, les Dencausse, s’est toutefois fixée à Soues puis à Tarbes à partir du XVIIe siècle et ses descendants ont produit des cloches jusque dans les années 1930.

Le département compte ainsi plusieurs centaines de cloches dont quelques-unes remontent à la fin du Moyen-Âge et certaines sont classées Monument Historique. C’est particulièrement le cas dans les vallées d’Aure et du Louron.

Les cloches, au sein des communautés villageoises et urbaines, étaient aussi riches de sens objet liturgique, marqueur social, vecteur de la protection divine et instrument de musique. Au fil des siècles les techniques se sont perfectionnées tout en restant artisanales, elles sont encore maîtrisées par quelques rares campanistes qui œuvrent toujours sur le territoire. La silhouette des clochers a, elle aussi évolué depuis le modeste clocher-mur médiéval jusqu’à l’imposante tour-clocher du XIXe siècle.

Exposition réalisée par la Direction des Archives et des patrimoines du Département des Hautes-Pyrénées, au titre de la mission Inventaire conduite avec la Région Occitanie . EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 16:00:00

fin : 2024-04-12 17:00:00

Salle de la Mairie (1er étage) ARREAU

Arreau 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie pah@aure-louron.fr

L’événement Visite commentée de l’exposition Le patrimoine campanaire des Hautes-Pyrénées Arreau a été mis à jour le 2024-04-03 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65