Visite commentée de l’exposition Jours ordinaires il y a trois millénaires Maison de l’archéologie des Vosges du Nord Niederbronn-les-Bains

Visite commentée de l’exposition Jours ordinaires il y a trois millénaires Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 19h30, 21h30 Maison de l’archéologie des Vosges du Nord Entrée libre

À quoi ressemblait une journée il y a 3 000 ans ? Certainement pas à la nôtre ! Cette exposition conçue par Archéologie Alsace présente le quotidien des sociétés de la fin de l’âge de Bronze, que l’archéologie révèle à partir de traces et objets vieux de presque 3 millénaires.

Vie quotidienne, agriculture, artisanat, échanges et pratiques funéraires… 80 objets archéologiques évoquent et révèlent l’intimité de ces sociétés, leur maîtrise technique, leur goût esthétique ainsi que leurs acticités sociales, pourtant plus difficiles à percevoir.

Visites commentées de l’exposition à 19h30 et à 21h30. Les collections du musée sont accessibles en visite libre de 19h à 23h.

Maison de l’archéologie des Vosges du Nord 44 avenue du maréchal Foch, 67110 Niederbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est http://www.musee-niederbronn.fr [{« link »: « https://www.niederbronn-les-bains.fr/actualites-de-niederbronn-les-bains/item/nouveau-voyage-temporel-au-musee-decouvrez-l-exposition-jours-ordinaires-il-y-a-trois-millenaires.html »}] La Maison de l’Archéologie de Niederbronn-les-Bains et son partenaire la ville d’Herxheim vous invitent à découvrir le patrimoine naturel, archéologique et historique de notre région. Le musée vous permet de découvrir l’histoire locale depuis la plus haute Antiquité jusqu’à nos jours. Espace de conservation, de recherche mais également d’animation, il vous convie à sortir de ses murs pour contempler les paysages que notre histoire a façonnés. Le sentier d’interprétation vous présente ces lieux de découvertes, ces paysages actuels indissociables de l’action de l’homme qui constituent notre environnement et possèdent tous les secrets de notre histoire. L’expéridrome, l’espace d’expérimentation archéologique principalement consacré à la préhistoire, vous transporte plus loin dans cette découverte en essayant de comprendre, retrouver les gestes et les modes de vie de nos ancêtres.

© Céline Schwertz / Ville de Niederbronn-les-Bains