Visite commentée de l’exposition Défendre les eaux ancestrales de Hera Büyüktasciyan Tours, dimanche 21 avril 2024.

Visite commentée de l’exposition Défendre les eaux ancestrales de Hera Büyüktasciyan Tours Indre-et-Loire

Dimanche

Tous les week-ends, un médiateur passionné vous fait découvrir une de nos expositions du moment. Ce week-end, découvrez l’exposition de Hera Büyüktasciyan !

Tous les week-ends, un médiateur passionné vous fait découvrir une de nos expositions du moment. Ce week-end, découvrez l’exposition de Hera Büyüktasciyan !

Défendre les eaux ancestrales fait ressurgir des récits qui se sont formés puis ont disparu au contact d’une étendue d’eau. Hera Büyüktasciyan nous livre une lecture poétique et sensible du territoire qui l’accueille. L’exposition explore l’agencement du non-humain, en examinant des fragments d’histoires sociales, environnementales et culturelles et leurs traces, en relation avec la dynamique morphologique de l’eau et ce qu’elle charrie à travers ses courants. 10.510.5 10.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 16:30:00

fin : 2024-04-21 17:30:00

Jardin François 1er

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@cccod.fr

L’événement Visite commentée de l’exposition Défendre les eaux ancestrales de Hera Büyüktasciyan Tours a été mis à jour le 2024-03-18 par ADT 37