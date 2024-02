Visite commentée de l’église Saint-Maurice Pélissanne Pélissanne, samedi 6 juillet 2024.

Découvrez le temps d’une visite l’histoire de l’église de Pélissanne et les œuvres qui la décorent.

Laissez vous conter l’histoire de cet édifice et de son décor.

L’actuelle église paroissiale Saint-Maurice, fut érigée au début du 19e siècle à l’emplacement de l’ancienne église dont l’accès fut interdit dès 1806 pour cause de risque d’effondrement.

L’édifice massif rappelle les temples antiques et sa façade principale sobre contraste avec la richesse de son intérieur tableaux, trompe l’œil, sculptures.

Le joyau de l’église reste le triptyque de l’autel St Roch, œuvre sur bois de la fin du 15è siècle, classée monument historique. .

Début : 2024-07-06 10:00:00

fin : 2024-07-06 11:30:00

Eglise Saint-Maurice

Pélissanne 13330 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

