Visite commentée de la Bambousaie du Mépas Bambousaie du Mépas Fismes, vendredi 31 mai 2024.

Visite commentée de la Bambousaie du Mépas Visite guidée d’une bambousaie 31 mai – 2 juin Bambousaie du Mépas 2€ par personne, gratuit pour les moins de 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T14:00:00+02:00 – 2024-05-31T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Bambousaie du Mépas 12, route d’Épernay, Fismes, Marne, Grand Est Fismes 51170 Marne Grand Est 03 26 48 12 14 Lieu méconnu, la Bambousaie du Mépas abrite des milliers de bambous au sein d’une propriété de 15 000 m2. Un site évidemment unique né de la volonté de Jean-Marie Hury. « C’est d’abord mon père, militaire en Indochine en 1946, qui le premier a été très impressionné par les bambous qu’il a observé là-bas. Plus tard, dans les années 70, des amis m’ont fait découvrir la bambouseraie d’Anduze et c’est à partir de ce moment que j’ai décidé d’acclimater des bambous dans la Marne. » Depuis plus de cinq ans maintenant, ce retraité de la fonction publique partage sa passion avec le plus grand nombre, ouvrant très largement son étrange plantation aussi bien aux élèves qu’aux curieux. Les visiteurs, au travers d’une visite guidée, peuvent y découvrir une cinquantaine d’espèces de bambou dont les plus gros atteignent jusqu’à 8,5 centimètres de diamètre et 16 mètres de hauteur, mais aussi toutes sortes de produits issus de cette plante qui peut grandir de 20 centimètres en une seule journée ! Insolite et dépaysant.

