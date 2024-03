Visite commentée de l ‘exposition « Absolument céramique! Louis Dage » (1885-1961) Musée de la Faïence et des Arts de la Table Samadet, samedi 18 mai 2024.

Visite commentée de l ‘exposition « Absolument céramique! Louis Dage » (1885-1961) Profitez d’une visite nocturne du musée, puis découvrez à 20h30 l’exposition temporaire – Absolument céramique ! Louis DAGE (1885-1961)- en compagnie d’Alizée Le Pannérer, responsable du musée et com… Samedi 18 mai, 20h00 Musée de la Faïence et des Arts de la Table

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T21:00:00+02:00

Profitez d’une visite nocturne du musée, puis découvrez à 20h30 l’exposition temporaire – Absolument céramique ! Louis DAGE (1885-1961)- en compagnie d’Alizée Le Pannérer, responsable du musée et commissaire de l’exposition.

Musée de la Faïence et des Arts de la Table 2378 route d’Hagetmau, 40320 Samadet Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 79 13 00 http://samadet.landes.fr Musée départemental depuis 1999, le musée consacre une partie de ses espaces à la « Manufacture Royale de Fayence » de Samadet et aux faïences de Samadet . Un espace poly-sensoriel est consacré à l’histoire des arts de la table (gastronomie, us et coutumes) du Moyen Âge à nos jours. Exposition temporaire. Ateliers en famille et adultes – Conférences – Boutique et démonstration de fabrication de faïence le deuxième dimanche du mois.

© Aggelos/CD40