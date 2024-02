Visite commentée Correspondance Marcel Ouimet Place du 6 juin Bernières-sur-Mer, samedi 1 juin 2024.

Visite commentée Correspondance Marcel Ouimet Place du 6 juin Bernières-sur-Mer Calvados

Myriam Moulin, conseillère municipale, spécialiste de l’Histoire de la commune, proposera des visites commentées du parcours Marcel Ouimet à travers 14 panneaux où nous pouvons retrouver les correspondances de ce reporter de guerre de Radio Canada, correspondance privée envers sa femme, et donc un récit du débarquement sans censure.

Le parcours se fait depuis la Maison des Canadiens, 1ère maison libérée de France par voie maritime, pour aller vers la maison des reporters de guerre (où les états-majors s’étaient installés pour communiquer les reportages radiophoniques et télévisuels), passage par le parc Georges Regnauld (témoin du débarquement), îlot des Français, et fin sur la place Marcel Ouimet.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 14:00:00

fin : 2024-06-01 16:00:00

Place du 6 juin Maison des Canadiens

Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie contact@bernieres-sur-mer.com

L’événement Visite commentée Correspondance Marcel Ouimet Bernières-sur-Mer a été mis à jour le 2024-02-17 par Calvados Attractivité